МВФ и ЕС не могут договориться по греческому долгу

Кредиторы не могут договориться о сроках достижения целевых показателей по госдолгу, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческий телеканал "Скай".

Представитель МВФ Уильям Мюррей накануне заявил, что фонд настаивает на сокращении уровня долга Греции до 120% от ВВП к 2020 году, чтобы Афины могли поддерживать уровень долга, и не согласится на продление этих сроков на два года, до 2022 года. Мюррей сказал, что МВФ сделал все, что необходимо в рамках своей компетенции, уже продлил сроки погашения и снизил процентные ставки по некоторым кредитам Греции, и не может сделать еще что-либо. "Греция считается богатой страной и не имеет права на льготное кредитование", - сказал Мюррей.

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Франции Жан-Марк на совместной пресс-конференции в Берлине предложили "тройке"кредиторов срочно представить окончательный доклад по ситуации в Греции, чтобы решить вопрос о дальнейшем ее финансировании. При этом Меркель вновь заявила, что правительство ФРГ по-прежнему отвергает возможность нового сокращения греческого долга. Французский премьер заявил, что Париж и Берлин выступают за немедленное решение вопроса о кредите и считают крайне важным сохранить Грецию в еврозоне.

На этой неделе на пресс-конференции после совещания в Брюсселе глава Еврогруппы (министров финансов еврозоны) Жан-Клод Юнкер и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард публично заявили о разногласиях относительно долговременной стратегии снижения дефицита и долга Греции. Премьер-министр Греции Антонис Самарас призвал кредиторов договориться между собой, чтобы Греция без промедления получила очередной транш в 31,5 миллиарда евро и не допустила дефолта. Ожидается, что решение будет принято 20 ноября.