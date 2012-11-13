Нью-Йорк просит 30 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана

Об этом 12 ноября сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Эти деньги власти штата планируют потратить на ремонт дорог, мостов и туннелей, а также на восстановление разрушенных домов и выдачу кредитов предпринимателям, понесшим убытки в результате урагана.

Часть запрашиваемых средств власти Нью-Йорка собираются потратить на модернизацию инфраструктуры штата. Так, Куомо заявил о том, что он намерен уменьшить зависимость Нью-Йорка от соседнего штата Нью-Джерси, откуда в Нью-Йорк поставляется бензин. Губернатор также предложил создать в штате нефтяной резерв на тот случай, если властям снова придется столкнуться с чрезвычайной ситуацией.