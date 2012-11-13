Нью-Йорк просит 30 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана
11:01, 13 ноября 2012Мир
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) заявил о своем намерении попросить у федеральных властей 30 миллиардов долларов на ликвидацию последствий урагана "Сэнди".
Ураган ”Сэнди” обойдется Нью-Йорку в 30 млрд долларов
Об этом 12 ноября сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.
Эти деньги власти штата планируют потратить на ремонт дорог, мостов и туннелей, а также на восстановление разрушенных домов и выдачу кредитов предпринимателям, понесшим убытки в результате урагана.
Часть запрашиваемых средств власти Нью-Йорка собираются потратить на модернизацию инфраструктуры штата. Так, Куомо заявил о том, что он намерен уменьшить зависимость Нью-Йорка от соседнего штата Нью-Джерси, откуда в Нью-Йорк поставляется бензин. Губернатор также предложил создать в штате нефтяной резерв на тот случай, если властям снова придется столкнуться с чрезвычайной ситуацией.
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