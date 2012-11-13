Нью-Йорк просит 30 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана

11:01, 13 ноября 2012
Мир
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) заявил о своем намерении попросить у федеральных властей 30 миллиардов долларов на ликвидацию последствий урагана "Сэнди".

Ураган ”Сэнди”

Об этом 12 ноября сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Эти деньги власти штата планируют потратить на ремонт дорог, мостов и туннелей, а также на восстановление разрушенных домов и выдачу кредитов предпринимателям, понесшим убытки в результате урагана.

Часть запрашиваемых средств власти Нью-Йорка собираются потратить на модернизацию инфраструктуры штата. Так, Куомо заявил о том, что он намерен уменьшить зависимость Нью-Йорка от соседнего штата Нью-Джерси, откуда в Нью-Йорк поставляется бензин. Губернатор также предложил создать в штате нефтяной резерв на тот случай, если властям снова придется столкнуться с чрезвычайной ситуацией.

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