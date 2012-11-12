СМИ: Ху Цзиньтао готов полностью отойти от политических дел

Это будет означать фактически передачу преемнику пост верховного главнокомандующего страны, сообщает в понедельник РИА "Новости" со ссылкой на гонконгскую South China Morning Post.

Ху Цзиньтао в настоящее время является генеральным секретарем компартии Китая, председателем Военного совета ЦК КПК, Центрального военного совета Китая и председателем КНР. Пост Генерального секретаря нынешний лидер занял по итогам 16-го съезда компартии в 2002 году, в марте 2003 года на сессии Всекитайского собрания народных представителей Ху Цзиньтао стал председателем КНР. Однако военную сферу страны вплоть до 2005 года контролировал тогда уже бывший генеральный секретарь и экс-председатель Цзян Цзэминь.

Созданный Цзян Цзэминем прецедент породил неопределенность вокруг того, какой объем власти получит по итогам нынешнего съезда преемник Ху Цзиньтао нынешний вице-председатель КНР, генеральный секретарь 18-го съезда КПК Си Цзиньпин.

Согласно неназванному источнику авторитетной гонконгской газеты, Ху Цзиньтао, которому сейчас 69 лет, по итогам нынешнего съезда покинет пост председателя Военного совета ЦК КПК (ВС ЦК КПК), чем фактически продемонстрирует свою готовность полностью отойти от дел. Окончательно процедура передачи власти новому поколению китайских руководителей завершится в марте 2013 года на сессии Всекитайского собрания народных представителей, когда Ху Цзиньтао покинет пост председателя страны и председателя Центрального военного совета (ЦВС).

Источники газеты отмечают, что нынешний глава ЦВС намерен уйти в отставку, сохранив хорошую репутацию и обеспечив себе спокойный уход.

В Пекине с 8 по 14 ноября проходит 18-й съезд компартии Китая. По его итогам будет утверждено новое партийное руководство КНР.