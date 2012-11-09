Глава ЦРУ ушел в отставку из-за внебрачной связи

Об этом сообщила вашингтонская газета Politico cо ссылкой на источники в разведсообществе.

По данным СМИ, причиной решения Петреуса покинуть свой пост стала внебрачная связь. О желании уйти в отставку глава ЦРУ уведомил президента Барака Обаму еще в четверг, утверждают источники.

К обязанностям главы ЦРУ отставной генерал Петреус приступил в начале сентября 2011 года, напоминает РИА Новости. До этого он занимал пост командующего войсками НАТО в Афганистане, а еще раньше руководил американской военной операцией в Ираке. В вооруженных силах Петреус прослужил 37 лет.