США ввели санкции против иранских госучреждений
05:19, 09 ноября 2012Мир
913 0
Госдепартамент США ввел санкции против четырех иранских чиновников и пяти государственных учреждений Ирана.
Они обвинены в причастности к цензурной деятельности, в том числе к блокированию доступа иранцев к Интернету, сообщает Радио Свобода.
Среди лиц, против которых введены санкции, министр коммуникаций и информации Ирана Реза Тагипур, которого США обвиняют в том, что по его распоряжению были созданы помехи спутниковому вещанию в стране и ограничено подключение к Интернету.
Министерство финансов США также объявило о введении санкций против нескольких иранских граждан и организаций за их причастность к нарушениям прав человека, поддержке терроризма и деятельности, связанной с распространением оружия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter