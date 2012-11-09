США ввели санкции против иранских госучреждений

Они обвинены в причастности к цензурной деятельности, в том числе к блокированию доступа иранцев к Интернету, сообщает Радио Свобода.

Среди лиц, против которых введены санкции, министр коммуникаций и информации Ирана Реза Тагипур, которого США обвиняют в том, что по его распоряжению были созданы помехи спутниковому вещанию в стране и ограничено подключение к Интернету.

Министерство финансов США также объявило о введении санкций против нескольких иранских граждан и организаций за их причастность к нарушениям прав человека, поддержке терроризма и деятельности, связанной с распространением оружия.