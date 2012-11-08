Интерпол впервые возглавила женщина

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на проходящей в Риме 81-й Генеральной ассамблее Интерпола на этот пост избрана представительница Франции 58-летняя Мирей Баллестрази.

"Она прекрасно знает, как бороться с организованной преступностью. Это полицейский с большой буквы", - заявил глава МВД Франции Манюэль Вальс, представляя нового президента Интерпола.

Вдобавок, добавил он, М.Баллестрази имеет обширный опыт на международном уровне, поскольку до этого курировала все европейское направление внутри исполнительного комитета организации.

М.Баллестрази стала комиссаром полиции еще в 1975 году. Долгое время она возглавляла группу по борьбе с бандитизмом в Бордо, затем работала на Корсике в середине 1990-х годов, когда остров захлестнула волна криминального насилия. Последние два года фактически является вторым человеком в структуре полиции Франции.

М.Баллестрази стала первой женщиной, которой выпала честь стать президентом Интерпола. Вместе с тем, ключевой пост генерального секретаря организации вот уже три срока подряд занимает американец Рональд Ноубл.