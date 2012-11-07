Студенты университета Миссисипи протестуют против Обамы

Демонстранты выкрикивают расистские лозунги, сообщает Associated Press.

Акцию протеста в университете Миссисипи в городе Оксфорд на юго-востоке США начали несколько десятков студентов, но к вечеру среды число протестующих составило более 400 человек. Как минимум двое были арестованы полицией. Призывы к участию в акции распространяются через Twitter.

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Ректор университета Дэн Джонс осудил протест, пристыдив студентов за участие в акциях с расистским подтекстом.

Более 50 лет назад в стенах университета Миссисипи уже проходила расистская акция, замечает РИА Новости. Тогда студенты протестовали против зачисления в вуз чернокожего абитуриента Джеймса Мередита.