Студенты университета Миссисипи протестуют против Обамы
Несколько сотен студентов университета штата Миссисипи проводят акцию протеста против переизбрания Барака Обамы на пост президента США.
Демонстранты выкрикивают расистские лозунги, сообщает Associated Press.
Акцию протеста в университете Миссисипи в городе Оксфорд на юго-востоке США начали несколько десятков студентов, но к вечеру среды число протестующих составило более 400 человек. Как минимум двое были арестованы полицией. Призывы к участию в акции распространяются через Twitter.
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Ректор университета Дэн Джонс осудил протест, пристыдив студентов за участие в акциях с расистским подтекстом.
Более 50 лет назад в стенах университета Миссисипи уже проходила расистская акция, замечает РИА Новости. Тогда студенты протестовали против зачисления в вуз чернокожего абитуриента Джеймса Мередита.