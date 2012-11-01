Адвокат: нет оснований говорить об освобождении Лазаренко
23:46, 01 ноября 2012Мир
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В настоящее время говорить о выходе бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко из тюрьмы на свободу нет оснований, вопреки сообщению средств массовой информации.
Об этом радио «Свобода» заявил адвокат Павла Лазаренко в США Даниел Горовиц.
Адвокат сообщил, что жена Лазаренко не желает говорить с представителями прессы.
Как ранее сообщалось, экс-премьер вышел на несколько часов раньше, чем планировалось.
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Лазаренко уехал в четыре утра для того, чтобы не пересекаться с прессой, которая ждала его появления с 7 утра. Фактически администрация пошла на беспрецедентный шаг и открыла ворота тюрьмы на четыре часа раньше для того, чтобы обеспечить Лазаренко такую приватность.
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