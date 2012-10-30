Главный санврач РФ советует при гриппе - маски: у женщин глаза более загадочно смотрятся

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что россияне не должны стесняться "раздражать" окружающих наличием медицинских масок на лице в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, и советует одеваться по погоде, завтракать с утра и выходить на работу в хорошем настроении. Об этом сообщаетРИА Новости.

"Когда начнется подъем (заболеваемости ОРВИ и гриппом) мы об этом сообщим, обязательно - маски. В магазине, в метрополитене, даже за рулем собственного автомобиля раздражайте окружающих наличием маски на вашем лице. Во-первых, у женщин глаза более загадочно смотрятся. Во-вторых, вы защищаете себя от гриппа", - сказал Онищенко во вторник на брифинге в Москве.

"Рекрутируйте в число злостных сторонников сохранения здоровья большое число наших сограждан", - добавил он.