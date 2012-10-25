Власти Ливии заявляют, что взяли под контроль мятежный город

Власти Ливии заявляют, что взяли под контроль город Бани-Валид, где в последние дни шли бои между проправительственными отрядами и местным ополчением, состоящим, как сообщается, из сторонников режима свергнутого в прошлом году Муаммара Каддафи.

Как передает Радио «Свобода», наступление на город, расположенный к юго-востоку от Триполи, было начато после того, как бойцами из Бани-Валида был убит бывший повстанец, первым обнаруживший 20 октября прошлого года укрытие М.Каддафи в окрестностях города Сирт. М.Каддафи был в тот день схвачен и убит.

Сообщается, что в боях за Бани-Валид погибли десятки людей.

Аналитики отмечают, что спустя год после свержения диктатуры трудно говорить о том, что центральное правительство контролирует всю территорию Ливии. В ряде регионов страны продолжается борьба за влияние между различными племенными группировками, сторонниками режима М.Каддафи, исламистами и правительственными силами.