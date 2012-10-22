Российские следователи заявили, что похищенный в Киеве оппозиционер пришел к ним сам

Об этом сообщается на сайте СКР.

Однако, в сообщении ведомства утверждается, что Развозжаев пришел с повинной и признался, что вместе с Сергеем Удальцовым и Константином Лебедевым занимался организацией массовых беспорядков. Он также заявил, что Удальцов и Лебедев причастны к беспорядкам на Болотной площади 6 мая, сообщает Газета.ру.

«21 октября Развозжаев сам обратился в Главное следственное управление СК России и сообщил о своем желании заявить явку с повинной. В ней он подробно сообщил об обстоятельствах приготовления им, Сергеем Удальцовым, Константином Лебедевым и иными лицами к организации массовых беспорядков на территории Российской Федерации, а также о причастности указанных лиц к массовым беспорядкам, произошедшим 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве», – пишут на сайте СКР.

«В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, предусмотренное ст. 30 и ст. 212 УК РФ приготовление к организации массовых беспорядков)», – также сказано на сайте.

СКР отмечает,что депутату Илье Пономареву уже направлено уведомление об аресте его помощника.

В то же время СБУ заявляют, что не получали со стороны правоохранительных органов России каких-либо просьб о помощи в задержании на территории Украины российского оппозиционера Леонида Развозжаева.

Об этом УНИАН сообщили в СБУ.

«Ни со стороны РФ, ни по линии Интерпола, ни в рамках международных договоренностей о предоставлении правовой помощи такой просьбы к нам не поступало», – сообщили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, Киев выдал Москве российского оппозиционера Л.Развозжаєва, который также является активистом «Левого фронта» и помощником депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

Басманный суд Москвы уже санкционировал арест Л.Развозжаева.

По словам лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова и И.Пономарева, Л.Развозжаева доставили в Москву из Киева, где он якобы был похищен российскими спецслужбами, и арестовали на два месяца по делу о подготовке массовых беспорядков.

Уголовное дело в отношении оппозиционеров С.Удальцова, Л.Развозжаева и Константина Лебедева основывается на данных из фильма «Анатомия протеста-2», показанного телеканалом НТВ.

К.Лебедев уже отправлен под арест на 2 месяца, с С.Удальцова взята подписка о невыезде.