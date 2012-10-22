Мальта «сватает» министра иностранных дел на должность комиссара ЕС
11:33, 22 октября 2012Мир
827
Мальта предлагает назначить на должность комиссара ЕС министра иностранных дел Тонио Борга.
Кандидатуру Борга еще должны одобрить
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, он должен заменить Джона Далли, который вынужден был уйти в отставку в связи с коррупционным скандалом.
В случае одобрения кандидатуры Т.Борга депутатами Европарламента он будет работать на этом посту до 2014 года.
55-летний Т.Борг возглавлял Министерство иностранных дел Мальты с марта 2008 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter