Мальта «сватает» министра иностранных дел на должность комиссара ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, он должен заменить Джона Далли, который вынужден был уйти в отставку в связи с коррупционным скандалом.

В случае одобрения кандидатуры Т.Борга депутатами Европарламента он будет работать на этом посту до 2014 года.

55-летний Т.Борг возглавлял Министерство иностранных дел Мальты с марта 2008 года.