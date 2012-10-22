Мальта «сватает» министра иностранных дел на должность комиссара ЕС

11:33, 22 октября 2012
Мир
827

Мальта предлагает назначить на должность комиссара ЕС министра иностранных дел Тонио Борга.

Кандидатуру Борга еще должны одобрить

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, он должен заменить Джона Далли, который вынужден был уйти в отставку в связи с коррупционным скандалом.

В случае одобрения кандидатуры Т.Борга депутатами Европарламента он будет работать на этом посту до 2014 года.

55-летний Т.Борг возглавлял Министерство иностранных дел Мальты с марта 2008 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter