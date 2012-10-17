Удальцова выпустили под подписку о невыезде

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Константин Лебедев, он допрошен в качестве подозреваемого. Также в качестве подозреваемого допрошен С.Удальцов, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оба подозреваемых дали показания о том, что к организации массовых беспорядков они никакого отношения не имеют, однако вновь подтвердили факт своих встреч летом 2012 года в Минске с жителями Грузии», - говорится в сообщении.

Следователи Главного следственного управления СК РФ завершили обыски у фигурантов уголовного дела о приготовлении к организации массовых беспорядков, возбужденного в отношении С.Удальцова Леонида Развозжаева, К.Лебедева и других лиц по результатам проверки фактов, изложенных в фильме «Анатомия протеста-2».

В ходе шести обысков у С.Удальцова, Л.Развозжаева, К.Лебедева изъяты электронные носители информации и документы, которые в ближайшее время будут осмотрены следователями. Затем по изъятым материалам будут назначены необходимые экспертизы. Кроме того, у К.Лебедева изъяты патроны от охотничьего ружья, которые хранились в нарушение установленных требований в легкодоступном месте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против С.Удальцова, Л.Развозжаева и К.Лебедева за «приготовление к массовым беспорядкам в Москве и на территории других регионов Российской Федерации».