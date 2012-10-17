Оппозиция заявляет, что в России начались репрессии: Удальцову светит 10 лет

Ранее официальный представитель СК сообщил, что СК возбудил уголовное дело против Удальцова и других людей после проверки фактов из фильма "Анатомия протеста-2". Дело возбуждено по статье "приготовление к организации массовых беспорядков", пишет РИА "Новости".

Удальцову грозит от четырех до десяти лет лишения свободы, у фигурантов дела проводятся обыски. Кроме координатора "Левого фронта", подозреваемыми по делу проходят его помощник Константин Лебедев и помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развозжаев. Есть и другие подозреваемые, имена которых ведомство пока не называет.

Оппозиционера Сергея Удальцова, после задержания, привезли в главное здание Следственного комитета (СК) РФ в Москве на допрос и, не дав возможности подойти к журналистам, препроводили внутрь.

В микроблоге Удальцова появилась запись: "Сергей прислал смс: "Держитесь, гоните волну максимально. Меня закрывают."

Авторы нашумевшей ленты, вышедшей на НТВ, утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа. В фильме было показано видео, где Удальцов и его соратники якобы беседуют с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе.

Во время проверки было установлено, что голос, в том числе в сюжетах, снятых скрытой камерой видеонаблюдения в "Анатомии протеста-2", принадлежит Удальцову, а встреча, фрагменты которой показаны в фильме, происходила во второй половине июня 2012 года в Минске.

Представители оппозиции считают действия Следственного комитета, возбудившего уголовное дело против Сергея Удальцова, политическим преследованием.

"Действия следствия выглядят совершенно политически мотивированными", - сказал один из организаторов "Левого фронта", депутат Госдумы Илья Пономарев, назвав произошедшее репрессиями в отношении мирных граждан.

По его мнению, происхождение пленки, показанной на телеканале НТВ, незаконно.

"Я много раз говорил: подлинная пленка, о которой идет речь в этой передаче, не подлинная пленка, но ее происхождение очевидно незаконно. Я бы более приветствовал, если бы наши правоохранительные органы, если у них возникнут подозрения о совершении правонарушения, пошли бы в суд, получили санкции суда, записали бы соответствующих фигурантов и сказали: "Вот смотрите, мы разоблачили шпионский заговор", - добавил Пономарев.