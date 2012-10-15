ЕС решил усилить санкции против Ирана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета ЕС, новые санкции, в частности, предусматривают запрещение на финансовые трансакции между банками ЕС и банками Ирана, кроме тех, которые будут заранее согласованы соответствующими компетентными органами стран-членов в соответствии с установленными требованиями.

Кроме того, Совет решил усилить ограничительные мероприятия против Центрального банка Ирана, а также ввести новые ограничения в сфере торговли.

Так, решено запретить экспорт в Иран товаров, которые могут использоваться для ядерной программы, в том числе, графита, алюминия и стали, а также программного обеспечения, которое может использоваться для обеспечения производственного процесса.

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Совет ЕС также запретил импорт газа из Ирана, а также все финансовые и страховые операции относительно импорта, приобретения или транспортировки иранского газа.

Кроме того, сегодняшним решением министры стран-членов ЕС запретили европейским танкерам участвовать в перевозке иранской нефти.

Европейским судостроителям запрещено строить новые танкеры для Ирана или поставлять в страну технологии и оборудование, которое может быть использовано для обновления танкерного флота.

Кроме того, новые санкции касаются дополнительно 34-х иранских компаний, активы которых в ЕС должны быть заморожены, и одного чиновника, которому запрещается въезд в ЕС и чьи активы в ЕС будут заморожены.

Новые санкции вступят в силу 16 октября.