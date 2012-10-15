Евросоюз в 19-й раз ужесточил санкции против Сирии
13:45, 15 октября 2012Мир
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Совет иностранных дел Европейского Союза на своем заседании в Люксембурге в 19-й раз ужесточил санкции против Сирии.
Санкции коснутся 28 чиновников режима Асада, фото vestikavkaza.ru
Об этом сообщает сегодня Интернет-версия французской газеты Liberation.
По данным издания, в целом, новые санкции коснутся 28 чиновников режима Башара Асада, а также двух компаний.
Санкции предусматривают запрещение на въезд в страны ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц в Европе.
Нынешним решением расширен перечень сирийских чиновников, которым запрещен въезд в Евросоюз и чьи активы в Европе заморожены, - до 181, а перечень компаний – до 54.
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