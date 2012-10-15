Евросоюз в 19-й раз ужесточил санкции против Сирии

Об этом сообщает сегодня Интернет-версия французской газеты Liberation.

По данным издания, в целом, новые санкции коснутся 28 чиновников режима Башара Асада, а также двух компаний.

Санкции предусматривают запрещение на въезд в страны ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц в Европе.

Нынешним решением расширен перечень сирийских чиновников, которым запрещен въезд в Евросоюз и чьи активы в Европе заморожены, - до 181, а перечень компаний – до 54.