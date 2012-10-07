В Судане разбился самолет ВВС с 20 военнослужащими на борту

Как сообщает Газета.ру, на борту воздушного судна находилось 20 военнослужащих. О точном числе погибших пока не сообщается.

«Некоторые из них погибли, некоторые получили ранения», – сказал официальный представитель военного командования Судана Ас-Саварми Халида.