В Судане разбился самолет ВВС с 20 военнослужащими на борту
13:10, 07 октября 2012Мир
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Самолет ВВС Судана разбился в сельских районах западнее от столицы страны Хартума.
Как сообщает Газета.ру, на борту воздушного судна находилось 20 военнослужащих. О точном числе погибших пока не сообщается.
«Некоторые из них погибли, некоторые получили ранения», – сказал официальный представитель военного командования Судана Ас-Саварми Халида.
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