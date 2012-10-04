Парламент Турции фактически разрешил вести боевые действия в Сирии

С запросом о его выдаче в законодательное собрание обратился кабинет министров страны в связи с инцидентом, который произошел 3 октября на границе Сирией, передает РИА "Новости".

В среду вечером выпущенные с территории Сирии артиллерийские снаряды взорвались в уезде Акчакале на юго-востоке Турции, погибли пять человек, девять получили ранения. В ответ на обстрел Турция нанесла удары по району на сопредельной территории, откуда велся огонь.

Изначально турецкий парламент должен был рассмотреть 4 октября вопрос продления на год мандата на проведение военных операций в Северном Ираке, в связи с истечением 17 октября срока ныне действующего. Турецкая армия периодически проводит операции, главным образом воздушные, в сопредельном Северном Ираке, где базируются отряды сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Продолжающийся кризис в Сирии угрожает как региональной стабильности и безопасности, так и нашей национальной безопасности", - говорится в правительственном запросе, в котором действия сирийской стороны называются "агрессивными и направленными против территории Турции".

"Сложившаяся ситуация достигла стадии, которая несет серьезную угрозу и риски нашей национальной безопасности. В этой связи возникает необходимость своевременно и быстро действовать и принимать необходимые меры против дополнительных рисков и угроз, которые могут быть направлены против нашей страны", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что правительство просит парламент на основе 92-й статьи конституции выдать мандат на направление турецких вооруженных сил за пределы страны. Разрешение на применение за пределами Турции вооруженных сил, согласно местной конституции, полномочен давать только парламент.

НАТО и ООН ранее потребовали от Сирии незамедлительно прекратить любые акты агрессии против Турции. Сирийские власти, в свою очередь, выразили соболезнования семьям погибших и заявили, что проводят расследование ЧП.

Вице-премьер правительства Бешир Аталай заявил, что мандат, предоставленный правительству, "не является мандатом на объявление войны (Сирии)". "Мы будем действовать сообща с международным сообществом, это - наш приоритет", - цитирует его слова телеканал NTV.

По словам турецкого вице-премьера, "мандат направлен на защиту национальных интересов Турции и его оценки в плане применения, с учетом возможных событий в дальнейшем".

"Мандат имеет особенность сдерживания, и это важно с точки зрения защиты прав и правоты Турции", - добавил он, также отметив, что "Сирия признает, что инцидент совершен по ее вине, и приносит извинения".

В свою очередь, заместитель руководителя парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуреттин Джаникли, которого цитирует телеканал NTV, заявил, что "мандат не будет использован в отношении других стран, кроме Сирии".

Глава МИД Турции Ахмет Давутоглу, со своей стороны, выразил надежду, что "Сирия получила наше послание".