Ромни передебатировал Обаму (опрос)

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телекомпанию CNN, проводившую опрос по завершении дебатов.

Вместе с тем, телезрители посчитали, что победителя у прошедшего раунда дебатов нет.

"Выступление Обамы понравилось 45% телезрителей, за Ромни же отдали голоса 46%... Однако при ответе на вопрос, кто выиграл эти дебаты, 47% зрителей ответили, что никто", - отмечает телекомпания.

При этом, отвечая на вопрос, кто из выступавших мог бы эффективнее управлять экономикой страны, 55% смотревших дебаты назвали фамилию Ромни, и только 43% - Обамы.

В среду в Денвере (штат Колорадо) прошли первые дебаты между кандидатами в президенты на предстоящих в США 6 ноября выборах. Обама и Ромни вели дискуссию о проблемах внутренней политики. Следующие дебаты, участниками которых станут кандидаты в вице-президенты от двух партий Пол Райан и Джозеф Байден, пройдут 11 октября.

В целом по стране теледебаты в среду вечером смотрели около 80% избирателей.