Ромни передебатировал Обаму (опрос)
Телезрителям в США больше понравилось выступление экс-губернатора Массачусетса республиканца Митта Ромни на первых предвыборных дебатах, нежели ответы на вопросы действующего президента, демократа Барака Обамы.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телекомпанию CNN, проводившую опрос по завершении дебатов.
Вместе с тем, телезрители посчитали, что победителя у прошедшего раунда дебатов нет.
"Выступление Обамы понравилось 45% телезрителей, за Ромни же отдали голоса 46%... Однако при ответе на вопрос, кто выиграл эти дебаты, 47% зрителей ответили, что никто", - отмечает телекомпания.
При этом, отвечая на вопрос, кто из выступавших мог бы эффективнее управлять экономикой страны, 55% смотревших дебаты назвали фамилию Ромни, и только 43% - Обамы.
В среду в Денвере (штат Колорадо) прошли первые дебаты между кандидатами в президенты на предстоящих в США 6 ноября выборах. Обама и Ромни вели дискуссию о проблемах внутренней политики. Следующие дебаты, участниками которых станут кандидаты в вице-президенты от двух партий Пол Райан и Джозеф Байден, пройдут 11 октября.
В целом по стране теледебаты в среду вечером смотрели около 80% избирателей.