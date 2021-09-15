Выставка будет действовать до 10 января 2022 года.

Во Флоренции открыли 3D-выставку по случаю 700-й годовщины со дня смерти выдающегося поэта, автора "Божественной комедии", Данте Алигьери.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Виртуальным путешественникам предлагают ознакомиться со 130-ю гравюрами к каждой кантике "Божественной поэмы". Стоит заметить, что сам текст иллюстрировали в свое время такие выдающиеся художники, как Сандро Боттичелли и позже – француз Гюстав Доре.

Посетителям выставки предлагают пройти вместе с Вергилием и Данте путь от ада, через чистилище в рай.

Гравюры оцифровали и разместили на одной из древних церквей Флоренции под звучание тематических хоралов.

Выставка будет действовать до 10 января 2022 года.

Данте считают "отцом итальянской литературы", потому что он первым начал писать литературные тексты на "народном языке" (итальянском). Его "Божественная комедия", а также стихи, посвященные Беатриче, уже являются классикой и шедеврами мировой литературы.

"... комедию" Данте начал писать в 1290-м, а закончил уже в политическом изгнании – в 1321 году. За годы своего существования "...комедия" получила большое количество визуальных интерпретаций.

В особом фокусе иллюстрации кисти Боттичелли, которые он дополнил картой Ада. Из-за высокой цены пергамента художник не мог позволить себе выбрасывать испорченные листы. Поэтому сперва он выжимал контур рисунка серебряной иглой, и только потом обводил его чернилами.

В 1800-х был выпущен альбом иллюстраций к "Божественной комедии" Йозефа Антона Коха. Известно о 210 иллюстрациях, касающихся исключительно "Ада" и "Чистилища".

Тогда же британец Джон Флаксман создал серию рисунков по "... комедии" в популярном стиле неогрек, вдохновленного вазописью.

В 1855 году Гюстав Доре сделал одну из самых популярных подборок иллюстраций к произведению Данте. Рисунки неразрывно следовали за сюжетом и дополняли его.

Автор: Яна Ставская