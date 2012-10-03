«Газпром» намерен значительно ускорить "восточную" программу

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам совещания под председательством главы компании Алексея Миллера по реализации в IV квартале 2012 года плана-графика работ в рамках Восточной газовой программы.

«На совещании было отмечено, что, с учетом динамики роста спроса на газ в странах АТР, в «Газпроме» ведется работа, направленная на значительное ускорение реализации Восточной газовой программы», - говорится в сообщении.

В работе совещания приняли участие руководители и специалисты профильных подразделений ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе.

11 сентября официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов на пресс-конференции в Москве сообщил, что «Газпром» намерен нарастить поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до уровня поставок в Европу.