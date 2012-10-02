Путин уверен, что «Газпром» необъективно подозревают в монополизме

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

«Сейчас против «Газпрома» развернули кампанию в европейских странах – выискивают якобы монопольное положение на рынке. Ранее проводили выемки документов. Хочу обратить внимание, что «Газпром» занимает 27% на рынке Европы, а норвежские компании – 29%. Какой же это монополизм?», - сказал В.Путин.

Говоря о снижении цен для конечного потребителя в Европе, он подчеркнул, что нужно изучить структуру ценообразования.

«Посмотрите, какая там налоговая составляющая. Конечный потребитель платит цену, в которой 60% - налоги. Почему наши партнеры хотят, чтобы мы понизили доход наших компаний, а они эту налоговую составляющую оставили», - сказал он.

При этом он отметил, что в Европе газ поставляется потребителям через несколько компаний-перекупщиков.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2011 года по инициативе Европейской комиссии в офисах дочерних и зависимых компаний ОАО «Газпром» в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей ОАО «Газпром» прошли неожиданные инспекции, направленные на проверку соблюдения конкурентного законодательства ЕС.

4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе.