Еврокомиссия приняла новый пакет поддержки для восточных стран-соседей

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, цель пакета поддержки – помочь в повышении безопасности, развитии торговли и улучшении мобильности среди людей, проживающих в странах-партнерах ЕС на Востоке.

Этого планируется достигать с помощью введения правил пограничного контроля и передачи лучшего опыта в соответствии с европейскими стандартами на армянско-грузинской и украинско-белорусской границах.

По словам европейского комиссара по расширению и европейской политике соседства Штефана Фюле, улучшение эффективности границ способствует не только повышению безопасности стран, но и открывает новые торговые возможности и возможности трудоустройства.

«Я рад, что благодаря этому новому пакету помощи, мы предоставляем больше возможностей миллионам людей из стран «Восточного партнерства» зарабатывать себе на жизнь и быть более мобильными каждый день», – подчеркнул Ш.Фюле.

Пакет помощи предусматривает, в частности, проведение тренингов, предоставление соответствующего оборудования и экспертных советов. Это должно способствовать уменьшению коррупции, контрабанды и торговли людьми на пограничных территориях.

Кроме того, в рамках пакета будет оказываться поддержка многосторонним мероприятиям восточных стран-соседей Евросоюза, а также развитию партнерских связей между этими странами и ЕС.

Пакет помощи составляет вторую часть нынешней Региональной программы действий для восточных стран-соседей (2012 Regional Action Programme for the Eastern Neighbourhood). Общий бюджет второй части программы составляет почти 23 млн 250 тыс. евро.

Финансирование программы осуществляется через Европейский инструмент соседства и партнерства, отметили в Представительстве ЕС в Украине.