Самый богатый китаец оказался в два раза беднее богатейшего украинца

Об этом сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что такое состояние делает его вдвое беднее самого богатого украинца, Рината Ахметова ($25,6 млрд), и более чем в пять раз беднее самого богатого американца – Билла Гейтса ($66 млрд).

Как сообщается, уже возглавлявший в 2010 году список самых богатых китайцев Цзун Цинхоу на 15 млрд юаней (более чем на $2,3 млрд) опередил в этом году занявшего вторую строчку рейтинга Ван Цзяньлиня, главу корпорации Ваньда, работающую в сфере недвижимости.

Почетное третье место вновь досталось главе самого популярного китайского интернет-поисковика Байду Ли Яньхуну, состояние которого за последний год немного сократилось: с 56 миллиардов юаней (8,75 миллиарда долларов) до 51 миллиарда юаней (8 миллиардов долларов).

Состояние каждого из 13 самых бедных из рейтинга Хужунь, разделивших места с 988-го по 1000-е, насчитывает 1,8 млрд юаней ($280 млн). В целом, по подсчетам экспертов, состояние 469 участников прошлогоднего списка Хужунь в 2012 году уменьшилось, 291 человека – увеличилось, а финансовое положение 114 участников рейтинга-2011 осталось без изменений.

Напомним, в этом году в американский рейтинг миллиардеров Bloomberg вошли три новых человека – члены китайской семьи Чао, владеющие химической компанией Westlake Chemicals.