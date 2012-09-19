Зюганов перевел стрелки за оскорбление посла на помощника: неправильно сократил

В понедельник в блоге Зюганова в Twitter были размещены его слова о том, что "главного специалиста по ливийской "революции" Кристофера Стивенса "расстреляли, как последнюю собаку", и что он "получил то, что посеял". Это вызвало бурную реакцию госдепартамента США.

Зюганов подчеркнул, в коментарии РИА Новости, что смысл его слов заключался в том, что он против проявления любого насилия и необходимо учиться на ошибках, которые уже были в мировой истории, чтобы избежать очередных кровавых войн.

"Присутствовали более 100 человек, которые слушали этот комментарий. А в Твиттере, видимо, помощники сжали до двух-трех фраз и исказили суть высказанного", - сказал лидер КПРФ.

Он отметил, что смысл его слов заключался в том, что в последнее время вмешательство во внутренние дела ряда стран, особенно стран НАТО, поставило мир на грань большой войны, и вся Северная Африка, Ближний Восток, Сирия "превращены в кровавую кашу".

"Все, что случилось в Ливии, тот же самый посол участвовал в организации, по сути дела, похода против ливийского руководства, инструктировал, финансировал, а НАТОвцы бомбили с воздуха, разваливая эту страну", - сказал Зюганов.

"Что касается самого Муамара Каддафи, я в свое время так и сказал: "Расстреляли на дороге, как последнюю собаку, и выставили его напоказ всему миру, что является грубым нарушением норм морали, не говоря уже об исламских традициях". Все это обернулось против американского посольства и их представительства", - отметил лидер КПРФ.

Все это насилие и варварство вызывает сожаление, говорит политик. Он пояснил, что призывал в своем комментарии "помнить, что тот, кто посеял ветер, вызывает неизбежно бурю".

"Вот смысл моего высказывания. Я категорически против любого насилия и вижу, как оно нагнетается и расползается по всей планете", - заявил Зюганов, добавив, что надо делать выводы из мировой истории, а не повторять то, что приводит к массовому насилию.

Говоря о выражении "расстреляли, как собаку", он пояснил, что использовал его как образное сравнение, "смысл которого сводится к тому, что "без сожаления расстреляли, беспардонно расстреляли".

Вашингтон не оставит без последствий реакцию лидера КПРФ Геннадия Зюганова на убийство в Ливии американского посла Кристофера Стивенса, "предельно жесткого" ответа следует ожидать после ноябрьских выборов, написал в среду "Коммерсант" со ссылкой на источники в американской столице.

Как сообщалось ранее, в приемной господина Зюганова сообщили, что его Twitter ведет сотрудник пресс-службы Денис Парфенов. Господин Парфенов пояснил, что отвечает за техническую часть, а все посты надиктовывает лично Геннадий Зюганов.

"Мы слово в слово передаем то, что говорит Геннадий Андреевич, самодеятельностью не занимаемся", - заверил Денис Парфенов.