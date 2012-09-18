Открывается сессия Генеральной Ассамблеи ООН

07:06, 18 сентября 2012
Мир
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В Нью-Йорке открывается 67-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая рассмотрит 168 вопросов, стоящих на повестке.

Зал Генеральной Ассамблеи ООН

Центральной проблемой станет ситуация на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, где с марта 2011 г. продолжается противостояние властей и оппозиции.

Еще одной острой темой станет атомная программа Ирана, против которого введены международные санкции. Напомним, МАГАТЭ пытается получить доступ на атомный объект в иранском г.Парчине, где, как полагают, могут проводиться ядерные исследования. Однако в Иране отвергают обвинения, утверждая, что разработки носят исключительно мирный характер.

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Кроме того, возможны жаркие дискуссии о заявке Палестинской автономии, которая стремится стать членом ООН.

Председателем на заседаниях Ассамблеи станет бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.

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