Открывается сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Центральной проблемой станет ситуация на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, где с марта 2011 г. продолжается противостояние властей и оппозиции.

Еще одной острой темой станет атомная программа Ирана, против которого введены международные санкции. Напомним, МАГАТЭ пытается получить доступ на атомный объект в иранском г.Парчине, где, как полагают, могут проводиться ядерные исследования. Однако в Иране отвергают обвинения, утверждая, что разработки носят исключительно мирный характер.

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Кроме того, возможны жаркие дискуссии о заявке Палестинской автономии, которая стремится стать членом ООН.

Председателем на заседаниях Ассамблеи станет бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.