США заверили Израиль, что поддержат его в войне с Ираном

США не смогут проигнорировать ирано-израильскую войну и будут обязаны поддержать своего ближневосточного союзника. Соответствующую информацию передали руководству Израиля представители Республиканской и Демократической партий США, пишет Зеркало недели.

По словам обоих лагерей американской политики, в случае израильского удара по ядерным объектам Ирана и ответных ударов со стороны Исламской республики США не смогут позволить себе не вступить в войну.

По некоторым данным, армия США или нанесут дополнительные удары по ядерным объектам Ирана, которые будут более разрушительными, чем израильские, или будут принимать меры для защиты Израиля от иранских ответных ударов, а также от действий иранских союзников.

Беньямин Нетаньяху и министр обороны Эхуд Барак хотели атаковать ядерные объекты Ирана осенью, но пока не находят поддержки у командования армии и спецслужб.

Между тем, руководство Саудовской Аравии сообщило, что будет сбивать израильские самолеты, если они будут лететь к территории Ирана через воздушное пространство королевства.