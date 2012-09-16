Две оппозиционные белорусские партии снимают своих кандидатов с выборов
Две оппозиционные партии «Белорусский народный фронт» (БУФ) и «Объединенная гражданская партия» (ОГП) снимают с выборов своих кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующие решения приняты сегодня на прошедших в Минске партийных съездах.
«Снятие позволит нам сохранить ясную и честную позицию, упростит работу с белорусским обществом. Мы действительно будем иметь ясную позицию и сможем ее доносить до людей», - заявил лидер Партии БНФ Алексей Янукевич.
Партия БНФ приняла резолюцию, в которой призвала избирателей воздержаться от участия в голосовании на выборах. В документе отмечается, что власти не создали надлежащие условия проведения выборов, а сама избирательная кампания проходит при отсутствии общественного контроля за подсчетом голосов, в условиях различных ограничений и репрессий.
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В свою очередь зампредседателя ОГП Лев Марголин считает, что избирательная кампания превращена политический фарс, недостойный того, чтобы в нем участвовала серьезная политическая партия.
Обе партии мотивировали свое решение тем, что избирательная кампания проходит непрозрачно и недемократично. Кроме того, в стране остаются политзаключенные.
Напомним, что парламентские выборы в Беларуси пройдут 23 сентября.