Лукашенко просят «посадить под домашний арест» главу ЦИК

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такое предложение содержится в обращении, которое сегодня В.Подгол направил Президенту Беларуси Александру Лукашенко, генпрокурору Александру Конюку и в Конституционный суд.

В.Подгол считает необходимым немедленно отстранить главу ЦИК Беларуси от должности и «изолировать ее от избирателей в ИВС или под домашний арест на время выборов».

Обосновывая свою инициативу, кандидат в депутаты ссылается на следующие слова из недавнего выступления Л.Ермошиной по телевидению: «Большинство кандидатов ничего не говорит о нуждах избирательного округа. Они абсолютно не доводят до избирателей те небольшие дела, которые они будут стремиться сделать, находясь в парламенте, для жителей небольших городов, для районов, вообще областных центров. Ну, и для отдельных округов города Минска. Это насущные интересы граждан, и это волнует их более всего. Такое ощущение, когда слушаешь некоторых, что мы участвуем в выборах президента. Вплоть до того, что глобальные проблемы вплоть до того международных отношений с крупными странами. Я хотела бы приблизить кандидатов прежде всего к народу. Быть проще. Люди к ним потянутся, и это будет тот самый успех на выборах, к которому они стреляться».

По мнению В.Подгола, слова Л.Ермошиной противоречат Конституции Беларуси.

«Очевидно, что руководитель ЦИК публично дезинформирует избирателей во время выборов в парламент. Считаю, что действия Ермошиной должны быть рассмотрены правоохранительными органами, и ожидаю публичной правовой оценки ее высказываниям», - подчеркивает В.Подгол.

По его мнению, Л.Ермошина своей дезинформацией избирателей готовит срыв выборов и тем самым создает условия для непризнания их итогов мировым сообществом.

«Это – как минимум. Как максимум – действия Ермошиной, на мой взгляд, являются проявлением происков замаскированной «пятой колонны» в среде номенклатуры и направлены на то, чтобы, как сказал Лукашенко, «перевернуть страну», - уверен В.Подгол.

Напомним, что парламентские выборы в Беларуси пройдут 23 сентября.