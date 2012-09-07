Канада высылает иранских дипломатов и закрывает свое посольство в Тегеране
20:16, 07 сентября 2012Мир
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Канада объявила, что закрывает свое посольство в Иране и выдворяет иранских дипломатов, работающих в стране.
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К таким шагам страна прибегла в знак протеста против того, что, как заявило Министерство иностранных дел Канады, «иранский режим предоставляет все большую военную помощь» сирийском режиму Башара аль-Асада.
В заявлении также напомнили, что Иран «отказывается выполнять резолюции ООН, касающиеся его ядерной программы, и постоянно заявляет угрозы существованию Израиля», а также «является одним из худших в мире нарушителей прав человека», цитирует МИД Радио Свобода.
По сообщению МИД Канады, дипломаты из Ирана имеют пять дней, чтобы покинуть страну.
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