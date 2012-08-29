Генсек ООН призвал в Иране прекратить поставки оружия в Сирию

Об этом сообщил в среду по телефонной связи журналистам из Тегерана официальный представитель главы всемирной организации Мартин Несирки, пишет РИА "Новости".

Пан Ги Мун находится в Тегеране, где встретился с иранским руководством и принимает участие в саммите Движения неприсоединения.

"Генеральный секретарь призвал все страны прекратить поставлять оружие всем сторонам конфликта в Сирии", - сказал Несирки по итогам встреч Пан Ги Муна с аятоллой Али Хаменеи и президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом.

Неделю назад в ходе заседания СБ ООН по Ближнему Востоку заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Джефри Фелтман обратил внимание на то, что Иран подозревают в поставках оружия в Сирию в нарушение решений Совета Безопасности. С другой стороны, в печати сообщалось о поставках вооружений для сирийской оппозиции из Катара и Саудовской Аравии.

По словам официального представителя, генсек ООН призвал также руководство Ирана "повлиять на сирийское правительство, чтобы немедленно прекратить насилие и создать условия для налаживания доверительного диалога".