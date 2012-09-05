Путин станет «вожаком» журавлиного клина

Владимир Путин попробует себя в качестве вожака для стаи журавлей. По пути на саммит АТЭС президент планирует заехать на полуостров Ямал и поучаствовать в программе по спасению редких птиц — стерхов, пишет КоммерсантЪ.

В рамках проекта "Полет надежды" Путин на дельтаплане сопроводит журавлиный клин на зимовку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже давно готовится у этому полету.

"Действительно, это планируется. Это мероприятие состоится в самое ближайшее время. В целом планируется такая мини- экспедиция. Сама экспедиция уже не первый год ведется в рамках усилий, предпринимаемых по спасению популяции стерхов. Поведение птиц вряд ли можно запланировать", — сказал он.

Владимиру Путину необходимо будет надеть специальный костюм, сообщила заведующая питомником редких видов журавлей Окского заповедника Татьяна Кашенцева. Имитировать звуки будет специальная техника, так что президенту РФ особых тренировок не нужно.

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