У Путина 20 дворцов, 43 самолета и 15 вертолетов (доклад)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на пресс-конференции в Москве Б.Немцов сообщил, что доклад рассказывает о каждом из 20 дворцов, вилл, резиденций В.Путина.

«Для сравнения: у Президента США - две резиденции, столько же у главы Германии, у главы Италии - три. Отметим, девять дворцов появились во время правления Путина. Таким образом, и так неприлично большое число резиденций при Путине практически удвоилось», - говорится в докладе.

Б.Немцов заявил, что Президент Украины Виктор Янукович «прилично смотрится» по сравнению с В.Путиным.

В докладе также сообщается, что в парк воздушных суден специального летного отряда «Россия», обслуживающего Президента РФ, входят 43 самолета и 15 вертолетов. Причем на самолете Ил-96-300пУ, который является бортом №1, «только унитаз обошелся почти в 75 тысяч долларов».

В разделе «Яхты» сообщается, что в распоряжении Президента В.Путина имеется мини-флотилия общей стоимостью около 100 млн долларов. «Содержание четырех роскошных суден обходится в сотни миллионов рублей ежегодно», - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что в парке управления Администрации Президента РФ 700 автомобилей, в том числе те, которыми пользуется глава государства и его сопровождение.

Также авторы доклада указывают, что «В.Путин имеет коллекцию часов общей стоимостью 22 млн рублей, что составляет шесть его годовых зарплат».

«У В.Путина есть одни из самых дорогих в мире часов - A.Lange & Sohne Tourbograph. Стоимость этих часов приведена на специализированных сайтах: в журнале «Мои часы» (№ 1, 2006 г., с. 24) указано, что в России часы будут предлагаться за 390 тысяч евро», - говорится в документе.

«Коллекция из 6 часов является его частной собственностью. Вопрос, как человек мог приобрести эту коллекцию, продекларировав доход 3,6 млн рублей, не праздный. Мы считаем, что либо ему их подарили, эти часы за 500 тысяч долларов, и он их нигде не декларировал. Тогда это взятка. Либо его доходы не соответствуют тому, что он задекларировал. Тогда это коррупция», - заявил Б.Немцов.

Как сообщил Б.Немцов, доклад будет представлен в более 50 чем городах России, причем «отравленных путинской пропагандой, путинским телевидением».

По его словам, ни одна типография не согласилась опубликовать этот доклад, поэтому он произведен кустарным, самизадовским способом тиражом 5 тысяч экземпляров, и большое внимание будет уделено распространению доклада через Интернет.

Документ оформлен с большим количеством фотоиллюстраций, взятых из открытых источников, добавил Б.Немцов.

Он заявил, что «такая роскошь руководителя бедной страны недопустима».

«Путин уже давно путает свою собственность и государственную. Для него все это - его. Здесь речь идет о роскоши и беспределе, в которой этот гражданин купается и, собственно, из-за чего он не хочет покидать Кремль», - заявил Б.Немцов.

По его словам, с помощью доклада в России «вырастет количество людей, которые считают, что у руководства страны находятся жулики и воры».

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованной декларации о доходах, В.Путин в 2011 году заработал 3,662 млн рублей (около 125 тыс. долларов), а на то время Президент РФ Дмитрий Медведев заработал в 2011 году более 3,371 млн рублей (около 115 тыс. долларов)