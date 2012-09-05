Российская оппозиция подала повторную заявку на «Марш миллионов»

Об этом УНИАН сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«Мэрия Москвы (4 сентября) отказала в согласовании «Марша миллионов» 15 сентября по формальным основаниям», - сказал С.Удальцов. По его словам, отказ мотивирован тем, что у одного из заявителей Сергея Давидиса два административных правонарушения в течение года. «Считаю, что мэрия специально тянула время», - подчеркнул С.Удальцов.

Оппозиционеры намерены требовать отставки Президента России Владимира Путина «как символа системы», а также проведения досрочных выборов в Госдуму РФ.

Как сообщал УНИАН, заявка на проведение марша была подана оппозиционерами 31 августа. Предполагаемое число участников «Марша миллионов» - 50 тысяч человек.

Подобные акции в Москве проводились 6 мая и 12 июня.

6 мая, накануне инаугурации Президента РФ В.Путина, акция закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.