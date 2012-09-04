Мэрия Москвы не позволила «Марш миллионов»

21:28, 04 сентября 2012
Мир
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Мэрия Москвы отказала в согласовании оппозиционного «Марша миллионов», запланированного на 15 сентября.

Марш миллионов планировался на 15 сентября, фото giviivanich.wordpress.com

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«Мэрия Москвы отказала в согласовании Марша миллионов 15 сентября по формальным основаниям», - сказал С.Удальцов.

По его словам, отказ мотивирован тем, что у одного заявителя Сергея Давидиса два административных правонарушения в течение года.

«Считаю, что мэрия специально тянула время», - сказал он и добавил, что теперь организаторам придется подавать новую заявку на тот же маршрут. Подать ее планируется 5 сентября, отметил он.

Оппозиционеры намеривались требовать отставки президента России Владимира Путина «как символа системы», а также проведение досрочных выборов в Госдуму России.

Как сообщал УНИАН, заявка на провидения марша была подана оппозиционерами 31 августа. Предполагаемое число участников "Марша миллионов" - 50 тыс. человек.

В уведомлении оппозиционеров говорится, что шествие планируется начать от Белорусского вокзала по Тверской улице и завершить митингом на Боровицкой площади. Акция пройдет под лозунгом – «За досрочные выборы, против репрессий!».

Подобные акции в Москве проводились дважды – 6 мая и 12 июня.

6 мая накануне инаугурации Президента РФ В.Путина акция протеста оппозиции закончилась столкновениями с полицией, в результате чего было задержано около 400 человек.

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