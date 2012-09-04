Мэрия Москвы не позволила «Марш миллионов»

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«Мэрия Москвы отказала в согласовании Марша миллионов 15 сентября по формальным основаниям», - сказал С.Удальцов.

По его словам, отказ мотивирован тем, что у одного заявителя Сергея Давидиса два административных правонарушения в течение года.

«Считаю, что мэрия специально тянула время», - сказал он и добавил, что теперь организаторам придется подавать новую заявку на тот же маршрут. Подать ее планируется 5 сентября, отметил он.

Оппозиционеры намеривались требовать отставки президента России Владимира Путина «как символа системы», а также проведение досрочных выборов в Госдуму России.

Как сообщал УНИАН, заявка на провидения марша была подана оппозиционерами 31 августа. Предполагаемое число участников "Марша миллионов" - 50 тыс. человек.

В уведомлении оппозиционеров говорится, что шествие планируется начать от Белорусского вокзала по Тверской улице и завершить митингом на Боровицкой площади. Акция пройдет под лозунгом – «За досрочные выборы, против репрессий!».

Подобные акции в Москве проводились дважды – 6 мая и 12 июня.

6 мая накануне инаугурации Президента РФ В.Путина акция протеста оппозиции закончилась столкновениями с полицией, в результате чего было задержано около 400 человек.