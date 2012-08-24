Турция и США обсудили пути свержения власти в Сирии

Как сообщает Agence France-Presse, встреча проходила под сопредседательством замминистра иностранных дел Турции Халита Джевика и посла США в Анкаре Элизабет Джонс. В состав группы вошли также представители оборонных и разведывательных ведомств двух стран.

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О результатах мероприятия пока никакой информации нет, однако известно, что стороны планировали обсудить способы приближения краха сирийского режима, а также возможные последствия такого развития событий, в частности - опасность распространения химического оружия.

Необходимость создания такой группы была озвучена главами дипломатических ведомств двух стран во время недавнего визита Хиллари Клинтон в Турцию, напоминает Лента.ру. Они, в частности, решили, что наличие такой площадки поможет избежать нежелательного для Турции и США развития событий в Сирии.

Как сообщалось ранее, в Турции уже действует центр помощи сирийским повстанцам, организованный совместными усилиями Анкары, Вашингтона и ряда арабских стран Персидского залива. По данным Reuters, это учреждение работает в городе Адана, расположенном недалеко от сирийской границы.

Кроме того, о своей поддержке повстанцев уже заявили Великобритания и Франция.