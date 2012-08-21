США готовы к военному вмешательству в Сирии

С таким заявлением, выступил президент США Барак Обама. Впервые с начала конфликта в Сирии, отмечает агентство, президент США назвал условия, при которых его страна будет готова рассмотреть вопрос о военной операции.

Американский президент предупредил, что "пересечением красной линии" будет считаться не только применение химического или биологического оружия, но и любые перемещения подобных арсеналов, свидетельствующие о подготовке к их использованию.

Обама также отметил, что США не могут допустить, чтобы сирийское химическое или биологическое оружие "попало в неправильные руки". В настоящий момент, добавил он, нет полной уверенности в том, что подобные арсеналы надежно охраняются. Подобные опасения, заявил Обама, разделяют и союзники США в регионе, в том числе Израиль.

Власти Сирии, замечает Лента.ру, в июле впервые признали, что обладают химическим и биологическим оружием, заявив, что готовы применить его в случае военного вмешательства иностранных государств.