США готовы к военному вмешательству в Сирии
Соединенные Штаты рассмотрят вопрос о военном вмешательстве в конфликт в Сирии, если режим Башара Асада применит химическое или биологическое оружие.
С таким заявлением, выступил президент США Барак Обама. Впервые с начала конфликта в Сирии, отмечает агентство, президент США назвал условия, при которых его страна будет готова рассмотреть вопрос о военной операции.
Американский президент предупредил, что "пересечением красной линии" будет считаться не только применение химического или биологического оружия, но и любые перемещения подобных арсеналов, свидетельствующие о подготовке к их использованию.
Обама также отметил, что США не могут допустить, чтобы сирийское химическое или биологическое оружие "попало в неправильные руки". В настоящий момент, добавил он, нет полной уверенности в том, что подобные арсеналы надежно охраняются. Подобные опасения, заявил Обама, разделяют и союзники США в регионе, в том числе Израиль.
Власти Сирии, замечает Лента.ру, в июле впервые признали, что обладают химическим и биологическим оружием, заявив, что готовы применить его в случае военного вмешательства иностранных государств.