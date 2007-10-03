Франция поддержит вступление Грузии в НАТО только в том случае, если это не вызовет противодействия России, заявил в интервью Reuters television министр обороны Франции Эрве Морен.

"Я думаю, что любое расширение НАТО на Восток, в сторону Кавказа не должно выглядеть как агрессия по отношению к России. Несмотря на всю нашу привязанность и дружбу к грузинам, и я говорил об этом главе правительства Грузии, это может произойти только в том случае, если не будет выглядеть как дополнительная угроза по отношению к России", - сказал министр, подчеркнув важность того, чтобы Россия не чувствовала себя в окружении.

При этом Морен не сообщил, разделяют ли его мнение представители государств, которые, в отличие от Франции, входят в военную структуру НАТО.

Грузия официально заявила о желании вступить в Североатлантический альянс в 2001 году. С тех пор страна выполнила Индивидуальный план интеграции Грузии в НАТО и перешла на следующий этап - "Интенсивный диалог". Реформы, необходимые для интеграции в Североатлантический альянс, проходят в системах министерств обороны, юстиции, финансов, приняты законы, сближающие законодательство Грузии с правовой базой НАТО.

На 3 и 4 октября запланирован визит в Грузию генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа Схеффера, который должен изучить шансы Грузии в переходе на следующий этап процесса интеграции в альянс.

РИА "Новости"