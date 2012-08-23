Украинцы потеряли за границей 9 тысяч паспортов
За первое полугодие 2012 года Министерство иностранных дел Украины оформило 9 тысяч специальных удостоверений личности для возвращения домой украинцев, паспорт которых был украден или утерян за границей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время конференции сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.
При этом он призвал туристов обязательно брать с собой в путешествие копию первой страницы заграничного паспорта и визы.
«В случае, если копий нет, а паспорт утерян, нужно, чтобы родственники выслали копию гражданского паспорта, по которой в консульстве можно получить специальное удостоверение», - сказал О.Волошин.
Также, отметил он, если украинец выезжает за границу, Украина не обязана его кормить и лечить.
«Она обязана только помогать, чтобы его (человека) права не нарушались», - добавил он.
В то же время О.Волошин заметил, что чаще МИД узнает о проблемах украинцев из СМИ, а не от самих туристов или их родственников, которые сообщили бы в министерство о своей беде.