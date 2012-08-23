Украинцы потеряли за границей 9 тысяч паспортов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время конференции сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

При этом он призвал туристов обязательно брать с собой в путешествие копию первой страницы заграничного паспорта и визы.

«В случае, если копий нет, а паспорт утерян, нужно, чтобы родственники выслали копию гражданского паспорта, по которой в консульстве можно получить специальное удостоверение», - сказал О.Волошин.

Также, отметил он, если украинец выезжает за границу, Украина не обязана его кормить и лечить.

«Она обязана только помогать, чтобы его (человека) права не нарушались», - добавил он.

В то же время О.Волошин заметил, что чаще МИД узнает о проблемах украинцев из СМИ, а не от самих туристов или их родственников, которые сообщили бы в министерство о своей беде.