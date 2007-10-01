Российские политтехнологи вынесли урок из украинских выборов

Российский политтехнолог Марат Гельман считает, что после досрочных парламентских выборов в Украине целесообразнее всего было бы создание "широкой коалиции".

"С точки зрения далекой перспективы мне кажется, что для Украины была бы большим подарком "большая коалиция", - сказал Гельман в эфире украинского телеканала "Тонис" в ночь после выборов.

По словам Гельмана, Россия рассматривает ситуацию в Украине в контексте собственных выборов президента и выборов в Госдуму.

"Россия смотрит на ситуацию, "как в зеркало". Первое наблюдение - Путин пришел к власти с помощью Ельцина, но эпоха Ельцина закончилась. А здесь Ющенко стал президентом вопреки Кучме (экс-президент Украины), а игроки остались те же. Здесь Кучма оказался более успешным политиком, чем Ельцин", - считает Гельман.

Он также отметил "воспитательный момент" в выборах 30 сентября. "Все началось с того, что поссорились президент с премьером. В результате... победила третья сила - БЮТ. Это хороший урок", - сказал он.

В то же время, глава российского Фонда эффективной политики Глеб Павловский считает, что досрочные парламентские выборы на Украине не принесут политической стабильности, а наоборот, усилят кризис.

В интервью "Интерфаксу" в воскресенье вечером он выразил мнение, что интригой после выборов станет формование коалиций в Верховной Раде.

"Задача, которую ставит перед собой президент Украины Виктор Ющенко - сохранить контроль над процессом. Нельзя исключить, что Ющенко будет пытаться создать правительство национального единства, причем не из двух партий, а из трех - Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко и "Нашей Украины". Для Ющенко это будет удобный маневр, чтобы переиграть Тимошенко. При этом идея правительства национального единства может вызвать у многих в Украине симпатию", - сказал Павловский.

Украинская правда