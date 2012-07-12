Больше всего иностранцев в ЕС выбирают для проживания Германию

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Евростате.

При этом, 12,8 млн европейцев, или 2,8% всего населения проживали в других странах-членах ЕС, а не в стране их гражданства.

Согласно данным Евростата, в 2011 году наибольшее количество иностранцев зафиксировано в Германии (7,2 млн человек, или 9% всего населения страны), Испании (5,7 млн человек, или 12%), Италии (4,6 млн, или 8%), Великобритании (4,5 млн, или 7%) и Франции (3,8 млн, или 6%).

В целом, в этих пяти странах в 2011 году проживало 75% всех иностранцев, которые проживали в странах-членах Евросоюза.

По доли иностранцев в количестве населения первенство принадлежит Люксембургу, где иностранцы составляли 43% всего населения.

За ним расположились Кипр (20%), Латвия (17%) и Эстония (16%).

По доли выходцев из других стран-членов Евросоюза в общем количестве населения, которое проживало в стране, на первых позициях Люксембург (37%), Кипр (13%), Бельгия и Ирландия (по 7%), Испания (5%) и Австрия (4%).

В целом, в странах-членах Евросоюза проживало 48,9 млн человек, которые родились в других странах (с учетом и тех, которые получили гражданство страны нынешнего проживания), среди них 16,5 млн человек, которые родились в других странах-членах ЕС, или 3,3% населения, и 32,4 млн человек, которые родились за пределами ЕС (6,4% населения ЕС).