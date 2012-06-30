Базилику Рождества Христова включили в список ЮНЕСКО

"За" проголосовали 13 делегатов, "против" - 6, два воздержались.



Такое решение возлагает на международное сообщество дополнительные обязанности по охране сооружения.

Представители Палестинской автономии, подавшей заявку на внесение в список, заявляют, что церковь подвергается опасности в условиях палестино-израильского конфликта.

Включение ее в список Всемирного наследия произошло вопреки протестам Израиля и США, отмечает Радио Свобода.

Палестинские власти приветствовали решение ЮНЕСКО, акцентировав внимание на его значимости "в контексте борьбы против израильской оккупации".

"Это решение подтверждает важность священного города Вифлеема для народов всего мира, его значение для человеческой цивилизации. Оно дает нам надежду и уверенность, что победа палестинского дела неизбежна, и мы построим суверенное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме", - цитирует главу палестинского правительства РИА Новости.

Палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики пообещал, что в ЮНЕСКО будут направлены заявки на регистрацию в качестве объектов всемирного наследия и других святынь, находящихся на палестинских территориях.