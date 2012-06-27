Украина и Россия хотят побыстрее получить ширококолейку до Вены

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, договоренность достигнута в ходе одиннадцатого заседания Подкомиссии по вопросам транспорта Комитета экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством вице-премьер-министра Украины Бориса Колесникова и министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова.

Кроме того, Украина и Россия намерены развивать мультимодальные и контейнерные перевозки в направлении международных транспортных коридоров Европа-Азия.

Также министры отметили повышение уровня обслуживания пассажиров и улучшение комфортности осуществления пассажирских перевозок между Украиной и Российской Федерацией, включая проведение таможенного и пограничного контроля в конечных и начальных пунктах поездов, курсирующих по маршруту Киев-Москва, а также для пассажиров поезда № 19/20 Харьков-Москва-Харьков.

Украина и Россия также договорились отработать вопросы усовершенствования технологии обмена информацией о передвижении грузов и подвижного состава при пересечении государственной границы в железнодорожном сообщении между Украиной и Россией.

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Справка УНИАН. Железнодорожные администрации РФ, Украины, Словакии и Австрии в мае 2009 г. подписали меморандум о создании СП Breitspur Planungsgesellschaft mbH с целью обоснования инвестиций в проект достройки широкой колеи от Кошице (Восточная Словакия) до Вены (Австрия). В декабре 2010 г. независимый консультант - компания Roland Berger - признал проект экономически выгодным и оценил его стоимость в 6,3 млрд евро. По данным исследования, продление широкой колеи в Европу к 2050 году позволит привлекать 16 млн тонн грузов ежегодно, в случае «оптимистического сценария» грузопоток может составить 24 млн тонн в год.