В Грузии опасаются новой военной агрессии со стороны России

Министерство иностранный дел Грузии не исключает возможности новой военной агрессии России против Грузии.

Об этом в эксклюзивном интервью ZN.UA сказал министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе.

"Непосредственно перед российским вторжением в Грузию Москва проводила военные учения «Кавказ-2008». В этом году Россия в непосредственной близости от наших границ собирается провести значительно более масштабные учения «Кавказ-2012». Это мероприятие, конечно же, «совершенно случайно» совпадает с нашими выборами…", - отметил Г.Вашадзе.

По его мнению, Грузия для России абсолютно необходима. "Во-первых, ООО «Кремль Inc.» надо перекрыть путь, по которому идут альтернативные поставки энергоносителей в Европу. Во-вторых, если Россия добьется военно-политического диктата над Грузией, то остальными государствами Южного Кавказа уже не нужно заниматься: ты закупориваешь горлышко бутылки, содержанием которой является наш суверенитет. И большинство стран региона превращаются в государства, лишенные выхода к морю", - отмечает глава МИД Грузии.

Кроме того, по его словам, у российского руководства вызывает раздражение независимый внешнеполитический курс стран, которые Россия считает своим «внутренним садиком». "Ну не имеет права Грузия или Украина пытаться стать полноправным членом ЕС или НАТО! Альянс это вообще как красная тряпка для быка. Я убежден: если будет возможность, Россия осуществит новую агрессию не только против Грузии, но и против двух других государств Южного Кавказа", - заявил Г.Вашадзе.

Он считает, что причина этой политики заключается в том, что Кремль пытается восстановить Советский Союз - "это продекларированная политическая цель, задача, поставленная разным российским ведомствам. А поводом для военной агрессии может послужить любое военно-политическое осложнение в регионе — Нагорный Карабах, Иран…".

Он отметил, что несмотря на все попытки в 2008 году свергнуть демократически избранное правительство Грузии, России это не удалось и она поставила в патовую ситуацию и себя, и Грузию. "Москва ничего не приобрела в политическом и военном смысле. При этом оттуда уплыло 84 млрд долл., и Россия осталась с двумя чемоданами без ручки - с «независимыми государствами» Абхазией и Южной Осетией и сомнительным удовольствием тратить на них миллиарды долларов", - добавил он.

При этом он отметил, что Грузия готова восстановить дипломатические отношения с Россией на основе общепризнанных норм и принципах международного права: деоккупация, признание территориальной целостности, независимости и суверенитета, а также права народа самому определять свой внешнеполитический курс.