Польская прокуратура занялась скандальным радиокомментарием

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше в пятницу сообщила пресс-секретарь прокуратуры Рената Мазур.

Она отметила, что следователи решили начать расследование этого дела на основании сообщений польских средств массовой информации, которые о нем активно пишут.

"Для того, чтобы оценить, имело ли место нарушение, будем обращаться к радиостанции, чтобы она предоставила всю запись программы", - сказала пресс-секретарь.

Р.Мазур отметила, что прокуратура имеет 30 дней, чтобы провести предварительное расследование дела после чего решить, возбуждать уголовное дело или нет.

Собеседник агентства не исключила, что решение может быть принято, заметив, что это будет зависеть от того, как быстро следователям удастся собрать все необходимые для расследования материалы.

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Как сообщал УНИАН, вчера ряд организаций и частных лиц подали заявку в Варшавскую окружную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности ведущих одной из программ Eska Rock Кубы Воевудского и Михала Фигурского за их оскорбительные высказывания об украинках, которые они произнесли в эфире 12 июня.

По данным инициаторов заявления в прокуратуру, польское законодательство за ксенофобские высказывания, которые, по их мнению, допустили польские журналисты, предусматривает наказание до 3 лет тюрьмы.