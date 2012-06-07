Человек Путина стал генсеком Шанхайской организации сотрудничества

Генеральным секретарем ШОС стал бывший губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, сообщает РИА «Новости».

"Главы государств приняли решение о назначении Мезенцева генеральным секретарем ШОС", - говорится в информационном сообщении, принятом по итогам саммита в Пекине.

Страны ШОС также подчеркивают "необходимость прекращения любых видов насилия на территории Сирии, откуда бы оно ни исходило, уважают широкий общенациональный диалог, основанный на независимости, территориальной целостности и суверенитете Сирии".

"Государства-члены ШОС выступают против военного вмешательства в дела данного региона, принудительного форсирования "передачи власти", применения односторонних санкций", - говорится в тексте декларации стран ШОС, принятой по итогам саммита Организации в Пекине.

В декларации государства ШОС одобрили меры СБ ООН по политическому урегулированию кризиса. Участники саммита убеждены, что "мирное разрешение сирийской проблемы путем политического диалога отвечает общим интересам сирийского народа и международного сообщества".

Справка УНИАН, членами объединения, основанного в 2001 году, является Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Во время саммита статус наблюдателя в организации получил Афганистан.