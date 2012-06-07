Повстанцы: Асад использует данное ему время для убийств женщин и детей

Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщил представитель оппозиционного Сирийского национального совета (СНС).

При этом, как сообщает Анатолийское агентство, СНС выступил с заявлением, в котором предупредил о том, что режим Президента Сирии Башара Асада планирует новые нападения с использованием начиненных взрывчаткой машин.

"По имеющимся у нас данным, режим Асада планирует новые убийства и теракты с использованием машин, начиненных взрывчаткой. Первоочередной целью этих нападений являются женщины и дети. Таким образом режим хочет вынудить население бежать из мест их проживания", - говорится в заявлении совета.

СНС осудил нападения "связанных с режимом сил в деревнях Аль-Кубеир и Маарзаф", отмечает NEWSru.

Совет обратился к ООН и ЛАГ с просьбой предпринять "срочные меры против режима Асада, который не слышит сделанных ему предупреждений с тем, чтобы подобные происшествия больше не повторялись". "Очевидно, что режим будет использовать данное ему мировыми державами время, чтобы совершить новые убийства", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, власти Сирии заявили, что под городом Хама сирийская правительственная армия проводила антитеррористическую операцию, в ходе которой обнаружила тела нескольких детей и женщин.