Янукович напоминает, что в мире не хватает еды

Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, сказал Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с представителями СМИ.

Глава государства отметил, что поиски формата сотрудничества Украины с ВЭФ продолжались почти год. 5 июня в Стамбуле во время встречи Президента Украины с Исполнительным председателем ВЭФ удалось найти такой формат сотрудничества – была достигнута договоренность о создании Группы экспертов по вопросам будущего развития Украины в рамках Совета по формированию глобальной повестки дня ВЭФ.

«Было принято решение, что мы начинаем этот процесс, начинаем эту работу», - сказал Президент.

Учитывая дефицит энергоносителей и недостаток продуктов питания в мире, вопросы нашего сотрудничества в энергетическом и аграрном направлениях чрезвычайно актуальны, убежден глава государства.