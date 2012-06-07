Госсекретарь США призвала освободить политзаключенных

Клинтон высказалась за освобождение из тюрем журналистов и гражданских активистов, осужденных за участие в антиправительственных манифестациях, передает Радио Свобода.



Она приветствовали освобождение накануне ее визита в Азербайджан молодежного активиста, выпускника Гарвардского университета Бахтияра Гаджиева, с которым Клинтон встретилась в Баку.



Со своей стороны, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров заявил, что вопросы развития демократии «не решаются в один день». По его словам, власти Азербайджана делают «многое для развития гражданского общества и демократии».



Местные и международные правозащитные организации заявляют, что в тюрьмах Азербайджана находятся 7 журналистов и 11 активистов, признанных «Международной амнистией» узниками совести.