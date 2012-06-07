Московские правозащитники обращаются к Путину

Об этом УНИАН сообщили в Московской Хельсинской группе.

«Этот закон не просто откровенно противоречит законодательству, Конституции и международным договорам Российской Федерации, но вопиющим образом попирает принципы права», - заявила Л.Алексеева.

Она напомнила, что юридическая несостоятельность текста закона и нарушение процедуры его принятия подробно разъяснены в письме председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.

«Убедительно просим Вас воспользоваться правом, предоставленным Вам статьей 107 Конституции Российской Федерации, и во исполнение частей 2 и 3 статьи 80 Конституции Российской Федерации отклонить принятый закон», - сказала она.

По ее мнению, Федеральное собрание РФ в пожарном порядке приняло Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

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Как сообщал УНИАН, 5 июня, поздно вечером, Госдума РФ ужесточила наказание за нарушения во время митингов. 6 июня закон утвердил Совет Федерации РФ.

Новый закон предусматривает максимальные штрафы за нарушение порядка на массовых мероприятиях для физических лиц - 300 тыс руб (около 10 тыс долл) или обязательные работы на срок до 200 часов, для должностных лиц - 600 тыс руб (около 20 тыс долл), для юридических лиц - 1 млн рублей.

Последняя массовая акция оппозиции прошла 6 июня накануне инаугурации Владимира Путина, тогда в результате столкновений с полицией было задержано 400 человек.

Новая акция российской оппозиции запланирована на 12 июня в Москве.